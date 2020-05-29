Galatasaray, maske satışına başlıyor Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, korona virüs salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor. GSStore'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org'da, çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA