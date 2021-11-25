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Galatasaray, Marsilya'yı ilk kez mağlup etti

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Galatasaray, Marsilya'yı ilk kez mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rakibini ilk kez yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rakibini ilk kez yendi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar rakibiyle 2. kez resmi maçlarda rakip oldu. İlk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalan Aslan, İstanbul'da 4-2 mağlup ederek rakibine karşı ilk galibiyetini de almış oldu.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray, Marsilya'yı ilk kez mağlup etti

Galatasaray, Marsilya'yı ilk kez mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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