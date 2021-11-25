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Galatasaray, Marsilya maçına hazır

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Galatasaray, Marsilya maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci haftasında yarın evinde oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu beşinci haftasında yarın evinde oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmasının gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde de Marsilya maçının taktiği üzerinde duruldu.

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