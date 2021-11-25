Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Marsilya maçı şifresiz mi?
Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Marsilya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Marsilya maçı şifresiz mi? Galatasaray - Marsilya maçı hakemi kim? Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Galatasaray - Marsilya Avrupa Ligi' maçı, 25.11.2021 Perşembe bugün saat 20.45 oynanacak.
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