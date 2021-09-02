Galatasaray, Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi
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Galatasaray, Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi

Galatasaray, Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150 bin Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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