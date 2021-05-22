Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Galatasaray Kulübü, Marcao'nun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Marcao'nun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı