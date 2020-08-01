Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA