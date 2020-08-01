Galatasaray Maicon transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.
01.08.2020 21:10 | Son Güncelleme: 01.08.2020 23:43
Galatasaray'ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için Al Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA