Galatasaray Mağlubiyetiyle Beşiktaş'ın Hisseleri Dibe Vurdu
Beşiktaş'ın borsa hisseleri, dünkü Galatasaray yenilgisi sonrasında yüzde 9'luk değer kaybetti. Galatasaray'ın hisseleri ise 11 puan yükseldi.
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yüzde 11,85 yükselişle başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasının ardından haftaya yüzde 10 düşüşle başladı.
GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'İN 1 PUAN ÖNÜNDE
Kendi sahasında Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 1, Fenerbaçe'nin 3, Beşiktaş ise 4 puan önünde yer alıyor.
Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 9 primle 2,30 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri ise yüzde 8,9 azalışla 3,08 lirada bulunuyor.
TRABZONSPOR VE FENEBRAHÇE DE YÜKSELİŞTE
Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,61 değer kazancıyla 1,67 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,47 primle 34,30 liradan işlem görüyor.
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Tiyatronun,entrikanin, sinsiliğin,korkakligin sonucu bu olacak elbette.Beter olun !Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sıkıyosa fener maçına da cıkmasınlar o zaman görürler borsayı anyayı konyayıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bir kere spor hisseleri uzak durun ...Beşiktaşı Tolga batırdı çok zarar verdi .bunların ayıklanması lazım yoksa her yıl bu olaylar sürer..beşiktaş moralsız çıktı maça sonuç normal....Kupa da da yoklar galiba...cezayı da yerler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞA OPERASYON YAPILIYOR HEDEF HOCA..30 YAŞ SINIRINI.GECMİŞ FUTBOLCULARLA TARİH YAZDI.GOMEZ GİBİ GOLCUSU OLSAYDI BU HAFTA SAMPIYONLUK TURLARI ATARDI BEŞIKTASCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Daha durun lige tekrar ambargo koyacaz tam formdayken ust uste 3. Kez sampiyon olurken elimizden fatih terimi alip milli takimin basina getirdiniz artik oda olmaycak lige ambargo koyacaz sampiyon cimbom yazdiracagiz.Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır