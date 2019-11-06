Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'in konuğu olacak.

06.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:50
Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'in konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

GALATASARAY:  Muslera - Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone


Kaynak: DHA
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