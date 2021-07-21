Galatasaray maçının devre arasında gerginlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray maçının devre arasında gerginlik

Galatasaray maçının devre arasında gerginlik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. 

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti. Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahele etti.


Galatasaray maçının devre arasında gerginlik
Galatasaray maçının devre arasında gerginlik
Galatasaray maçının devre arasında gerginlik
Galatasaray maçının devre arasında gerginlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kabus devam ediyor! PSV, ikinci yarıda farkı açıyor
Kabus devam ediyor! PSV, ikinci yarıda farkı açıyor
PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
PSV maçı öncesi Galatasaray resmi hesabından taraftarı ve takımı coşturacak video
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kadir Doğulu Demet Akalın Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray maçının devre arasında gerginlik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 23:12:48. #1.15#

title