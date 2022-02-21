Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray'da ilk galibiyetini alan Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Maçı analiz eden İspanyol çalıştırıcı, "İlk yarı kesinlikle Göztepe üstündü. Onlar 3 kişi savunma yapıyorlardı, 2 kişi orta alanda oynuyorlardı ve 5 kişi hücum yapıyorlardı. Bizim hatalarımız oldu ileride baskı yeme konusunda. Biz de onlara karşı beklerimizi ve kanatlarımızı geriye çektik. 6 kişi savunma yaptık ve oyun yarı alanımızda oynandı. 3 stoperleri çok serbest oynuyorladı. Göztepe 15 orta açtı, bu normal bir şey değildi. İkinci yarı tamamen değişti. Göztepe fırsat bile yakalayamadı. Tabii ki de oyuncu değişikliklerinin yanı sıra taktik değiştirdik ve sonuç aldık. 4-3-3 oynamaktan ve adam adama dengeyi sağlamaktan dolayı toparlandık. Taylan savunma hattının önündeydi. Ardından Taylan kanatlara katıldı. Biz 5 kişilik savunma hattına çevirdik ve rakip rahat oynayamadı. Orta sahada da sayısal üstünlüğümüz oluştu. Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği şekilde daha fazla topla oynadık ve hücuma sahip olduk. İlk yarıda takımdan hiç memnun değilim. Bu şekilde oynayamayız. Arada düzelttik bunu. İkinci yarıda vakti güzel değerlendirdik. Sadece oyuncuları değil sistemi değiştirmemiz bize çok yardımcı oldu" dedi.

Torrent hakemler hakkında ise şunları söyledi: "Hakemler hakkında hiç konuşmayacağım. VAR'ı getirdik, iyice karıştı işler. İkinci penaltıya itiraz ettim. Bu penaltı değildi, ayaktan seken top ele çarpıyor. Türkiye'de kurallar aynı olmayabilir ama 4'üncü hakeme itiraz ettim. Hakemlik yapmak zor iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim."

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise çok üzgün olduklarını dile getirdi. Sırp teknik adam, "İki üç tane yakaladığımız pozisyonlarımız var. İyi oynadık, cesur oynadık. Galibiyete yakındık maalesef olmadı. Önümüzdeki maçları kazanmak için oynayacağız. Bakarsak maçta 4 penaltı var. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil. Ama bizim penaltılarımız çok net. Galatasaray'ın penaltısını ise sizler değerlendirin. Maçtan önce duygusal değerlendirmeler yapabilirim ama benim için böyle şeyleri kabul etmek çok zor" dedi.