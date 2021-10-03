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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza, "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar.

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza, "Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele ve oyun anlamında iyi olduklarını belirtti.

Sahada ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu mücadelenin hakkı en azından beraberlik olmalıydı. Son dakikada yediğimiz golden önce bize göre Alberk'e yapılan faul, daha sonra Boyd'a yapılan çekme var. Ali Palabıyık kaçırmış olsa bile bunlara VAR hakemlerinin dikkat etmesi gerekirdi. Mağlup olmak üzücü ama sevindirici olan taraf oyuncularımın ortaya koyduğu karakter, takım olma adına sahada verdikleri mücadele." diye konuştu.

Karşılaşmada penaltı atışından yararlanamayan Boldrin'den memnun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, penaltıyı her oyuncunun kaçırabileceğini, önemli kısmın, oyuncuların sahada istek ve arzu ortaya koymaları olduğu vurguladı.

Hamzaoğlu, bir basın mensubun, hakemlerin yönetimine ilişkin sorduğu soruyu şöyle yanıtladı:

"Hakemler de sonuçta insan, onlar da hata yapacaklar. Biz antrenör olarak hata yapıyoruz, oyuncular da sahada hata yapıyor. Hakemlerimizin kafasında başka hesaplar olmaması gerekir. Net olmalılar. Her maçta takım ayırmaksızın, skora bakmaksızın karar vermeleri gerekiyor. Hakemleri baskı altına aldıkça, onların bu tavrı, düşünceleri devam edecek. Buna hep beraber karar vermemiz gerekiyor. Hakem hatası olur ama sadece kendi lehimize baskı yapmak bana göre doğru değil. Hataları konuştuk ama bundan ötesi zarar verir. Büyük takımlar kendi lehlerine olması için bu baskıyı kullanıyorlar. Bu da hakemleri olumsuz etkiliyor."

Çok karakterli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Devre arasına kadar her oyuncumuzdan faydalanacağız. Hepsi değerli. Bu arkadaşlarla zor durumların üstesinden geleceğiz. 8 hafta sonunda ligin dibindeyiz. Buradan yukarıya çıkmak zor. Uzun süre dipten nefessiz yüzeceğiz ama sonunda inşallah suyun yüzüne çıkacağız." şeklinde konuştu.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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