Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir 'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi mücadele ettiklerini söylerken, "İyi başladık, açıkçası zorlu bir haftaydı. Zorlu haftaya daha girdik. İlk ayağını geçtik. Bugün oyundan çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun her anında televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyunu Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. Onların mutlu olduğunu görür gibiyim. Bundan zevk alıyorum. Her maçımız birbirinden zor olacak. Biz üzerine koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. O inancı yakaladık diye düşünüyorum. Oyuncularımız tamamen ne istediğimizi neredeyse ezberler hale geldi. O yüzden bugün daha farklı da olabilir. Zevkli bir maç oldu. Bunun böyle olmasında en büyük etken de az düdük çalan hakem. Hakeme de buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç yönetti" açıklamasında bulundu.

"HER MAÇ ZORLU"Sezona 3 galibiyetle başladıklarını söyleyen Terim, "Geçen sene daha da kötüsü vardı, sanki genç takımla gittik kampa. Bu sene kampımızı Florya'da yaptık. Akşamları kendi evlerine gönderdik çok da rahat ettik. Fizik kalitelerini belli noktalaya çektik. Oynama düzenimizi anlatırken de idmanlarda hep beraber olmak önemliydi. Geçen sene 11-12 kişi yoktu. Her maç zorlu. Hajduk'un ardından Fenerbahçe ile oynayacağız. Her zaman kafanızdakiyle gönlünüzdeki gerçekler aynı olmuyor, uğraşıyoruz. Olursa bazı düşüncelerimiz iyi olur. Çünkü her kulüp sıkıntılı, Türkiye'de ekonomik sıkıntıda olmayan kulüp yok. Böyle bakınca karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. 1 ve 2 numaralarımız gayet iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız hazır olacak. 5-6 aydır Babel yok, Diagne 11 aydır oynamıyor. Onları da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Burayı kayıpsız geçersek daha da iyi seviyeye geliriz fizik olarak. Alamadık belki istediklerimizi ama herkesin uğraştığın görüyorum. Kendi içimizde onları konuşuyoruz. Bu tip konuları kamuoyuyla paylaşmadan yana değilim. Bir sıkıntı varsa kendi içimizde çözeriz. Biz bu yarışın en önemli takipçilerinden biriyiz" dedi."GELECEK VE GİDECEK OYUNCULAR OLABİLİR"Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Terim, "İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz. Televizyon başında Fatih Terim'in takımını görmek isteyen Galatasaraylıların mutluluğunu görüyorum yavaş yavaş. Muhakkak hatalar var, tam hazır da değiliz ama sezon başına bakacak olursak bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklerde Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri yazabiliriz. Ocak'ta tekrar bir hamle şansımız var. Ayrıca daha net 10 günümüz var. Ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama futbolun dinamizmi içinde her şeyin olacağı gerçeğini unutmamak lazım. Gelişler, gidişler olabilir. Olmadı mevcut kadroyla en azından ocaka kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı."TAYLAN ÇOK İYİ OYNUYOR"Taylan Antalyalı'nın performansından da övgüyle bahseden Terim, "3'te 3 yaptık. İyi de oynuyoruz. Daha çok pozisyonlar buluyoruz. İlk Antep maçından başlayarak Neftçi ve Başakşehir maçlarında belki 8 gol attık ama 2 misli de olabilirdi. Fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. Keyif veren futbol benim tarzım oldu hep. Bu sezon baskılarımızı biraz daha önce yapmaya başladık. Bundan memnunum. Pas yüzdesini belki azalttık ama dikine oynamayı daha fazla kullanır olduk. Bundan memnunum. Taylan uzun zamandır 6-8 numara oynuyor gibi oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak. Sahanın içinde bazen gezdiriyorum da onu. Belhanda da bugün iyi mücadele etti. Onun zaten daha önce de goller atması lazım o yeteneğine göre. Şutu az kullanıyor ama bugün söyleye söyleye şutu attırdık" diye konuştu.Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak da Terim, "Futboldaki istatistikler maalesef hiç bitmiyor. İnşallah bu galibiyet serimizi önce perşembe günü, hafta sonu da Ali Sami Yen'de sürdürürüz" dedi.BURUK: DAHA İYİ OLACAĞIZMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi tebrik ederken, "Oyuna bakınca özellikle ilk devre istediklerimizi yerine getiremedik. Rakibin çok gol pozisyonu yok ama biz üretken değildik. 45 ve 76'ncı dakikalar arası 2'nci gole kadar hem topa sahip olan hem rakibi ceza sahasına kadar yaslayan ama net pozisyonlar bulamayan bir takımdık. Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik. Çok az gol pozisyonuna girdik. Bunları değerlendiremedik. 76'dan sonra da Galatasaray'ın net pozisyonları oldu. Aslında seyir açısından belki ilk 2 haftanın en güzel maçı oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah önümüzdeki haftaya daha iyi hazırlanacağız. Geçen seneki durumdayız. O zaman da 2 mağlubiyetle başladık. Sezonun çok başı, daha iyi olacağız. Yeni oyuncular da adaptasyon sağladıktan sonra daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı."TOP BA'NIN ELİNE ÇARPIYOR"Penaltı pozisyonunun da değerlendiren Buruk, "Net bir şekilde Ba'nın eline top çarpıyor. Ben çarpma olarak değerlendirdim. Bakınca yapacak bir şey yok. Top eline geliyor, eli açık durumda. Hakem değerlendirmesine saygı duyuyorum" dedi. "GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONUYUZ"

Geçen sezon da ligde mağlubiyetlerle başladıklarını söyleyen Buruk, "Biz geçen senenin şampiyonuyuz. Daha güçlü şekilde lige dönmeliyiz. Bize kapanan takımlara karşı daha üretken olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

