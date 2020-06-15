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Galatasaray maçının ardından

Galatasaray maçının ardından Fatih Terim Pes etmeyeceğiz Ünal Karaman Bu bizim için bir başlangıç Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz?

Galatasaray maçının ardından
15.06.2020 02:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:14


SPOR Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

Fatih Terim Pes etmeyeceğiz
Ünal Karaman Bu bizim için bir başlangıç

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz? dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aksilik ve şansızlıklar yaşadıklarını belirterek 'Kötü bir gün mü dersiniz Ne derseniz deyin ama günün sonunda 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. İki tane oyuncumuz sakatlandı. Muslera'nın ayağı kırıldı. Ağır bir darbe aldı. 2 oyuncumuza cezalı duruma düştü. İlk haftaya kötü başladık puan olarak da sağlık olarak da. İyi mücadele ettik. Bizi oynatmamak için Rizespor iyi tedbirler almış. Ünal hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Gayet başarılı bir maç oynadılar. Galatasaray olarak iyi başlayamadık. Muslera'nın ayağının kırılmasından sonra sanki onu yaşayan oyuncuların etkilendiğini düşünüyorum. Çok emin değilim ama bizi çok acıttı Muslera'nın ayağının kırılması. Bizim ve ülke futbolu için çok önemli ve sevilen çok da formda bir kaleciydi. Ona geçmiş olsun diliyorum. Üzgünüm bizim için çok şey ifade ediyor. Andone de aynı şekilde diz bağlarından sakatlandı. Büyük bir ihtimal o da sezonu kapattı' dedi.
PES ETMEYECEĞİZ
Birer buçuk metre 2 tane oyuncunun ofsaytta olduğunu söyleyen Terim, 'Belki kural devam diyor. Ama orta hakemin düdüğünü çalıp, yan hakemin de bayrağını çekmesi gerekirdi. Bu kural her zaman uygulansa hiçbir sorun yok. Ama dün ve evvelsi gün de aynı durum oldu. Farklı ortamlarda değişik uygulanıyor demek. Bu da bize denk geldi. Seyircisiz bir maçta bu kadar konu varsa, zaten benim söylemem gereken bir şey olmamalı. Ama Rizespor çok çalıştı. Kazandıkları için tekrar kutluyorum. Bize gelince, buradan 4 oyuncu artı 3 puan kaybederek gidiyoruz. 3 puanı gerekirse her maç kaybedelim de oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasın. Pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz' diye konuştu.
KARAMAN BU BİZİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman da Galatasaray'ın talihsizlikler yaşadığını belirterek, 'Dua ediyorum ki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık. Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların daha sayısının artacağı söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla

- Peçerize

Kaynak: DHA

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