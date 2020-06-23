Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın mücadelesinde Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:

26 Haziran Cuma 21: 00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)27 Haziran Cumartesi 18: 30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)21: 00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)21: 00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)28 Haziran Pazar 18: 30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor ( Mete Kalkavan )18: 30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)21: 00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)21: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)29 Haziran Pazartesi

21: 00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)

- İstanbul

Kaynak: DHA