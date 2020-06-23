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Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
23.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:27

Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın mücadelesinde Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:

26 Haziran Cuma 21: 00 Beşiktaş  - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)27 Haziran Cumartesi 18: 30 Fenerbahçe  - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)21: 00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)21: 00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor  (Yaşar Kemal Uğurlu)28 Haziran Pazar 18: 30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor (Mete Kalkavan)18: 30 Çaykur Rizespor  - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)21: 00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)21: 00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)29 Haziran Pazartesi

21: 00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)


- İstanbul

Kaynak: DHA

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