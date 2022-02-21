Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Norveçli futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Omar, en son 26 Aralık 2020'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ise sakatlığına rağmen kafilede yer aldı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, görev almamasına rağmen İzmir'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise ikinci kez yakalandığı koronavirüs nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini alamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor