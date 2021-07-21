Galatasaray maçından notlar

Kerem Aktürkoğlu, santrfor olarak maça başladıAlpaslan ve Aytaç ilk kezRoger Schmidt, PAOK maçı ilk 11'ini değiştirmediPSV'de 3 isim ilk kezTaraftarlardan yoğun ilgiSerhan TÜRK / EINDHOVEN(Hollanda), - Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV'ye konuk oldu.