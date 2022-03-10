Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler

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Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak.

Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak. Saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak olan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

BARCELONA: Ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis Depay

GALATASARAY: Pena - Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Barcelona, Camp Nou, UEFA, Spor, Haberler

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