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Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

11.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:51
Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

A Grubu'nun 6'ncı maçında ile arasında oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Parc Des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde: PARIS SAINT-GERMAIN: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor


Kaynak: DHA
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