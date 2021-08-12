Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? GS - St. Johnstone maçında deplasman golü kuralı olacak mı?
Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi St. Johnstone-Galatasaray arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı var mı, geçerli mi? Cevabı sizlerle...
GALATASARAY'IN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
İlk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı. Bu maçta deplasman kuralı olacak mı merak edilmişti.
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırıldı. Buna göre 12 Ağustos bugün oynanacak olan St. Johnstone-Galatasaray maçında deplasman golü kuralı olmayacaktır. Yani maç berabere biterse her türlü uzatmalara gidecektir.