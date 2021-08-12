Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? GS - St. Johnstone maçında deplasman golü kuralı olacak mı?

Bugün oynanacak UEFA ön eleme maçlarından birisi St. Johnstone-Galatasaray arasındaki maç oldu. Maç başlamadan önce futbol severler bu maçta deplasman golü kuralı olacak mı merak etti. İşte detaylar...