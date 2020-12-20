Galatasaray maçına hazırlanan Göztepe'de pozitif vaka şoku

Göztepe, Galatasaray maçı öncesinde yapılan PCR testleri sonucunda 3'ü futbolcu 1'i teknik heyet personeli olmak üzere 4 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Göztepe, Galatasaray maçı öncesinde yapılan PCR testleri sonucunda 3'ü futbolcu 1'i teknik heyet personeli olmak üzere 4 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe, Futbol A Takımına rutin olarak yapılan PCR testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde testlerin pozitif olarak sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testleri pozitif çıkan kişilerin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığını bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı