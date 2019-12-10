Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.
10.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu PARİS - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA