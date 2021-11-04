Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv Moskova biletleri ne kadar?

Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv biletleri ne kadar? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip iç sahada karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunda 4'üncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

GALATASARAY MAÇI SEYİRCİLİ Mİ?

Yarın oynanacak GS-PSV maçı seyircili oynanacaktır. Tff, Galatasaray-Lokomotiv maçının kendi organizasyonlarının olmadığını belirtip, sorumluluğun UEFA'da olduğunu vurguladı. Bu sebeple TFF'nin ceza yaptırım hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir."

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