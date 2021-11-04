Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv Moskova biletleri ne kadar? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv Moskova biletleri ne kadar?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv Moskova biletleri ne kadar?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için geri sayım yapılıyor. Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv Moskova biletleri ne kadar? sorularının yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi E grubunda yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

Galatasaray maçı seyircili mi, seyircisiz mi? Galatasaray-Lokomotiv biletleri ne kadar? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip iç sahada karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunda 4'üncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformunda yayınlanacak.

  • GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil
  • LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

Yarın oynanacak GS-PSV maçı seyircili oynanacaktır. Tff, Galatasaray-Lokomotiv maçının kendi organizasyonlarının olmadığını belirtip, sorumluluğun UEFA'da olduğunu vurguladı. Bu sebeple TFF'nin ceza yaptırım hakkına sahip olmadığı ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir."

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title