Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün? GS maçı ne zaman? GS maçı kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde maçın ne zaman olduğu ile ilgili araştırma yapmakta. Futbolseverler Galatasaray maçı ile ilgili internette en çok "Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı kaçta? Galatasaray maçı hangi gün? GS maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?" gibi soruları araştırmakta. İşte Galatasaray'ın, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı hakkındaki detaylar.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaşarasında oynanacak olan derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.

GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi BeİN Sports 1 kanalın'dan canlı olaracak yayınlanacak.

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