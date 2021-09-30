Galatasaray- Marsilya maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi E grubunda Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak. Taraftarlarmuhtemel 11'leri, maçın saatini, ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Marsilya muhtemel 11'leri! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Marsilya ile Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

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