Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte Muhtemel 11'ler!
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Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte Muhtemel 11'ler!

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte Muhtemel 11'ler!
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 0-2 mağlup eden Galatasaray Ligin ikinci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadında Hatayspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

Süper Lig'e 2-0'lık galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılı ekip Fatih Terim'in önderliğinde evinde, Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadele ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman?" sorularını aratmakta. İşte detaylar... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Stadı'nın bakımda olmasından dolayı Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak mücadele 23 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki zorlu mücadele saat 21.45'den itibaren BeİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray-Hatayspor mücadelesini hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakemliğini Onur Özütoprak'ın yapacağı maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan olacak.

İŞTE GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ!

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı saldırgan davranış nedeniyle 8 maç ceza alan Marcao'nun yanı sıra Randers maçında sakatlanan Arda Turan ve Lisans problemi devam eden Oğulcan Çağlayan'ın forma giyemeyeceği mücadelede muhtemel 11'ler şu şekildedir;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

Hatayspor: Munir, Samuel, Falette, Fatih, Kamil, Mehdi, Emre Çolak, Dylan, Saba, Ruben, Diouf.

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Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı ne zaman? İşte Muhtemel 11'ler! - Haberler
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