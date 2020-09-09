Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Galatasaray Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Galatasaray Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Galatasaray Gaziantep FK maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Galatasaray maçı ne zaman, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Gaziantep FK maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Galatasaray Gaziantep FK saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Galatasaray Gaziantep FK maçının merak edilenleri.. GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray Gaziantep FK maçı 12.09.2020, Cumartesi saat 20:00'de başlayacak. GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ? Galatasaray Gaziantep FK maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak. GALATASARAY GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA? Galatasaray Gaziantep FK maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak. MAÇIN HAKEMİ KİM? BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem) İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem) İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem) TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem) MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci) MURAT YAMAK(Temsilci) SURURİ SAYDAM(Temsilci) BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)