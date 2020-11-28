Galatasaray maçı canlı takip! Ç. Rizespor Galatasaray canlı takip! Ç.Rizespor Galatasaray kaç kaç? Ç. Rizespor Galatasaray şifresi canlı izleniyor mu?
28.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:14
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Peki, Ç.Rizespor Galatasaray kaç kaç? Ç. Rizespor Galatasaray şifresi canlı izleniyor mu? Galatasaray maçı canlı takip! Ç. Rizespor Galatasaray canlı takip!
Saat 19.00'da başlayan Ç. Rizespor Galatasaray maçını haberimizden takip edebilirsiniz. Galatasaray maçı canlı takip! Ç. Rizespor Galatasaray canlı takip! Ç.Rizespor Galatasaray kaç kaç? Ç. Rizespor Galatasaray şifresi canlı izleniyor mu?
Ç. RİZESPOR GALATASARAY ŞİFRESİ CANLI İZLENİYOR MU?
Ç. Rizespor Galatasaray maçı ücretli yayın platformu beinsport'tan yayınlanıyor.
Ç.RİZESPOR GALATASARAY KAÇ KAÇ?
Ç. Rizespor 0-0 Galatasaray, maç devam ediyor.
Ç. RİZESPOR GALATASARAY KADROLAR
Ç. RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah.
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne.