Galatasaray maçı bugün mü, bu akşam mı?

Galatasaray maçı bugün mü, bu akşam mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı ekibin maçının bugün mü, yoksa bu akşam mı olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray maçı bugün mü, bu akşam mı?

Sporseverler Galatasaray'ın oynayacağı maçın tarihini merak ediyor. Taraftarlar, ' Galatasaray'ın maçı ne zaman? Bugün mü, bu akşam mı?' sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Galatasaray maçı bugün mü, bu akşam mı? İşte, detaylar...

GALATASARAY MAÇI BUGÜN MÜ?

Trendyol Süper Lig'in heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maç, bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Bu zorlu mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın başlama saati 21:30 olarak açıklandı. Karşılaşma, Bein Sports 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalına erişim, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden sağlanabiliyor. Ancak yayın şifreli olduğu için, bu hizmetlere abonelik gerekmektedir.

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu mücadele, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın, taraftarların yoğun ilgisine sahne olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.