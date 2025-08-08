Sporseverler Galatasaray'ın oynayacağı maçın tarihini merak ediyor. Taraftarlar, ' Galatasaray'ın maçı ne zaman? Bugün mü, bu akşam mı?' sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Galatasaray maçı bugün mü, bu akşam mı? İşte, detaylar...

GALATASARAY MAÇI BUGÜN MÜ?

Trendyol Süper Lig'in heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maç, bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Bu zorlu mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın başlama saati 21:30 olarak açıklandı. Karşılaşma, Bein Sports 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalına erişim, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden sağlanabiliyor. Ancak yayın şifreli olduğu için, bu hizmetlere abonelik gerekmektedir.

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu mücadele, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın, taraftarların yoğun ilgisine sahne olması bekleniyor.