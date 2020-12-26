Galatasaray maç fazlasıyla lider

Trazonspor'u mağlup eden Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor'un önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Trazonspor'u mağlup eden Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor'un önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Aslan böylece puanını 29'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 27 puanı olan Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Galatasaray, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı