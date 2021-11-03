Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı - Haberler Spor
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak oynanacak olan maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak oynanacak olan maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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