Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova bugün UEFA Avrupa Ligi 4. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu dördüncü grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lokomotiv Moskova ile oynuyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçta golleri kim attı? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç skoru kaç kaç? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç nerede oynanıyor? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçın hakemi kim? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç hangi kanalda?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray'ın golleri:
- 43. dakika : Sofiane Feghouli
Lokomotiv Moskova'nın golleri:
- 72. dakika : François Kamano
İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 1-0 LOKOMOTİV MOSKOVA
Şuanda 1-1 eşitlik mevcut.
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1-1 LOKOMOTİV MOSKOVA
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.