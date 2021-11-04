Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu dördüncü grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lokomotiv Moskova ile oynuyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçta golleri kim attı? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç skoru kaç kaç? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç nerede oynanıyor? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçın hakemi kim? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç hangi kanalda?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Galatasaray'ın golleri:

43. dakika : Sofiane Feghouli

Lokomotiv Moskova'nın golleri:



72. dakika : François Kamano

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 1-0 LOKOMOTİV MOSKOVA

Şuanda 1-1 eşitlik mevcut.

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 1-1 LOKOMOTİV MOSKOVA

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.

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