Galatasaray, Lokomotiv Moskova Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

- Antrenmandan detaylar MOSKOVA - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Lokomotiv Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

- Antrenmandan detaylar MOSKOVA - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Lokomotiv Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

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