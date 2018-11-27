Galatasaray, Lokomotiv Moskova Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
- Antrenmandan detaylar MOSKOVA - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Lokomotiv Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.
- Antrenmandan detaylar MOSKOVA - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Lokomotiv Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.