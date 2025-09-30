Galatasaray Liverpool şifresiz mi? Mücadele naklen ekranlara gelecek

Galatasaray Liverpool şifresiz mi? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sınavını bu akşam Liverpool karşısında verecek. Mücadele, saat 22.00'de İstanbul'da RAMS Park'ta başlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin'in yönetiminde oynanacak. Turpin'in yardımcı hakemleri Nicolas Danos ile Benjamin Pages olacak, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat görev alacak.

Karşılaşma, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.

GALATASARAY LİVERPOOL ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın Liverpool ile karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, müsabakayı TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

Ayrıca karşılaşma tabii platformu üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek. Böylelikle taraftarlar, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platform aracılığıyla izleme imkanına sahip olacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Türkiye'de futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca müsabaka tabii platformu üzerinden de canlı olarak ekranlara taşınacak. Maçın yüksek ilgi görmesi nedeniyle hem televizyon hem de dijital yayın organlarında şifresiz izlenebilecek.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarı önünde çıkacağı müsabakadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray, iç sahada oynadığı son 27 resmi maçta yenilgi almadı. Bu süreçte 20 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etmişti. Premier Lig'in son şampiyonu olan İngiliz ekibi, bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekmişti. Galatasaray karşısına tam kadro çıkacak olan Liverpool, İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak.