Galatasaray Liverpool maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Liverpool golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Liverpool kaç kaç? Galatasaray Liverpool canlı maç anlatımı ve Galatasaray Liverpool kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Liverpool maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Liverpool maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Liverpool maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

