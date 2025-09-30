Galatasaray Liverpool CANLI izle! (TRT 1) Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
GALATASARAY LİVERPOOL CANLI NEREDEN İZLENİR?
Galatasaray Liverpool maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Liverpool maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Liverpool maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.