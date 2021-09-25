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Galatasaray Lisesi öğrencileri Florya'da

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Galatasaray Lisesi öğrencileri Florya'da

Galatasaray Lisesi öğrencileri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, sarı-kırmızılıların antrenmanını izledi.

Galatasaray Lisesi öğrencileri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, sarı-kırmızılıların antrenmanını izledi.

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Göztepe maçı öncesinde gerçekleştirdiği antrenmanda özel konukları vardı. Galatasaray Lisesi öğrencileri, Teknik Direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, idmanını seyretti. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Televizyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nazımcan Angın, öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Burak Elmas, yöneticiler, Teknik Direktör Fatih Terim, A Takımı futbolcuları, öğrencilerle birlikte sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL

Galatasaray Lisesi öğrencileri Florya'da

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