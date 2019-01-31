Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılını Anlatan Sergiyi Küratöründen Dinleyin!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan Galatasaray Lisesi'ni mercek altına alan "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında küratörle sergi turu düzenliyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, "Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi'nin 150 Yılı (1868-2018)" sergisi kapsamında tüm kültür ve tarih meraklılarını küratörle sergi turuna davet ediyor. Katılımcılar bu turda sergiyi küratör İzzeddin Çalışlar eşliğinde gezerken, bir kamu kuruluşunun nadir rastlanır özerk kurumsallaşma öyküsüne şahit olacak. Tur kapsamında Çalışlar, Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi Koleksiyonu ve Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Arşivi ile mezunların koleksiyonlarından derlenen fotoğraf, film, efemera ve mektebin farklı dönemlerinde kullanılmış objeler gibi çeşitli orijinal malzemeler hakkında detaylı bilgi verecek. Tur, 07 Şubat Perşembe günü saat 18:30'da ücretsiz gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler