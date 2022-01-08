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Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 7. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 27 puanda kaldı. Aslan, ligde lider Trabzonspor'un da 22 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 20 maçın 13'ünde puan kaybetti.

Galatasaray, ligin 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

Galatasaray ligin ikinci yarısına kötü başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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