Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Deplasmandaki son 10 açılış maçının 6'sında puan kaybetti

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: