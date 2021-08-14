Galatasaray lige iyi başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray lige iyi başlıyor

Galatasaray lige iyi başlıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Deplasmandaki son 10 açılış maçının 6'sında puan kaybetti

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Ankara Demirspor-Galatasaray0-2
1959-1960Galatasaray-Beykoz2-0
1960-1961Galatasaray-Vefa2-0
1961-1962Şekerhilal-Galatasaray0-1
1962-1963Göztepe-Galatasaray0-1
1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa0-0
1964-1965Galatasaray-Feriköy4-0
1965-1966Galatasaray-Vefa1-2
1966-1967Hacettepe-Galatasaray1-1
1967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-2
1968-1969Galatasaray-Vefa1-0
1969-1970Galatasaray-Altınordu2-0
1970-1971Bursaspor-Galatasaray1-0
1971-1972Galatasaray-Eskişehirspor1-1
1972-1973Galatasaray-PTT3-0
1973-1974Galatasaray-Boluspor3-1
1974-1975Galatasaray-Giresunspor2-0
1975-1976Galatasaray-Trabzonspor1-2
1976-1977Boluspor-Galatasaray1-0
1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor1-0
1978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor3-0
1979-1980Göztepe-Galatasaray3-1
1980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir)4-1
1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray1-3
1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu1-0
1983-1984Galatasaray-Karagümrük4-0
1984-1985Galatasaray-Denizlispor0-1
1985-1986Galatasaray-Samsunspor3-0
1986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya)0-1
1987-1988Eskişehirspor-Galatasaray0-1
1988-1989Galatasaray-Karşıyaka4-1
1989-1990Samsunspor-Galatasaray1-0
1990-1991Galatasaray-Boluspor1-1
1991-1992Galatasaray-Sarıyer2-0
1992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray0-3
1993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor3-0
1994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği3-1
1995-1996Vanspor-Galatasaray0-1
1996-1997Vanspor-Galatasaray1-2
1997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray0-0
1998-1999Galatasaray-Altay3-1
1999-2000Galatasaray-Gaziantepspor1-2
2000-2001Denizlispor-Galatasaray0-1
2001-2002Gaziantepspor-Galatasaray1-1
2002-2003Galatasaray-Samsunspor4-1
2003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor2-1
2004-2005Galatasaray-Konyaspor3-1
2005-2006Galatasaray-Konyaspor2-1
2006-2007Ankaraspor-Galatasaray1-1
2007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz)4-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor4-1
2009-2010Gaziantepspor-Galatasaray2-3
2010-2011Sivasspor-Galatasaray2-1
2011-2012İBB Spor-Galatasaray2-0
2012-2013Galatasaray-Kasımpaşa2-1
2013-2014Galatasaray-Gaziantepspor2-1
2014-2015Bursaspor-Galatasaray0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor1-0
2017-2018Galatasaray-Kayserispor4-1
2018-2019MKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
2019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0
2020-2021Galatasaray-Gaziantep3-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya geldi
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yığacak
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yığacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Eser Yenenler
Spor Merve Çoban Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray lige iyi başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.08.2021 09:48:57. #1.13#

title