Galatasaray lige dönüyor

30 maçın 19'unu Galatasaray, 5'ini Sivasspor kazandı

Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Serhan TÜRK/ - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart sınırında bulunuyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olamayacak. Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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