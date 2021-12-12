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Galatasaray lige dönüyor

Galatasaray lige dönüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 maçın 19'unu Galatasaray, 5'ini Sivasspor kazandıGalatasaray 4 maçtır kazanamıyorCicaldau ve Boey yok, Marcao şüpheliSerhan TÜRK / - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

30 maçın 19'unu Galatasaray, 5'ini Sivasspor kazandı

Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Cicaldau ve Boey yok, Marcao şüpheli

Serhan TÜRK/ - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Sarı kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla ve averajla 12'ncı sırada bulunuyor.

30 MAÇIN 19'UNU GALATASARAY, 5'İNİ SİVASSPOR KAZANDI

Sivasspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 66 golüne, Sivas ekibi 39 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, diğer mücadelede 2-2 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı yendi. Sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart sınırında bulunuyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olamayacak. Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.


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