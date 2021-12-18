Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Mustafa Muhammed atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Mustafa Muhammed'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.

Diagne sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehirli futbolcularla girdiği mücadelede yerde kalan ve sol baldırından sakatlanan Senegalli futbolcu, 65. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Diagne, Galatasaray sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

Taraftarlardan TFF'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri protesto etti.

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul yaptığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sırada TFF ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunurken, kulüp yönetimine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık." şeklinde çağrı yaptı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

Okaka gol sayısını 9'a çıkardı

Müsabakada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Duarte kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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