Galatasaray Ligde 4 Maçtır 3 Puan Alamıyor

Galatasaray, Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig'de son 4 maçta da 3 puan alamadı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor'u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş'a yenildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)