Galatasaray ligde 2'de 2 yaptı Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetle başlayan Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetle başlayan Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Aslan, ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yenmişti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü yenen Galatasaray, Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon oynadığı 3. resmi karşılaşmayı da kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA