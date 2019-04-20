Galatasaray, Ligde 15 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Kayserispor'u yenerek ligdeki yenilmezliğini 15 müsabakaya yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etti. Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 15 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 9 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA