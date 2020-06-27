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Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor
27.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:28

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından olan turuncu-lacivertliler ise haftaya zirvede girdi.

Galatasaray'da 7 önemli eksik

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Son 4 maçta galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Kaynak: Hürriyet

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