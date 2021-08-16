Galatasaray'lı sörfçüler seçmelere Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor
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Galatasaray'lı sörfçüler seçmelere Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor

Galatasaray'lı sörfçüler seçmelere Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

12 sporcu ile birlikte Cunda Windsurf Yelken Kulübü'nde bir hafta süreyle kamp yapacak olan sporcular milli takım seçmelerinde ter dökecek.

Galatasaray WindsurfSınıf Antrenörü Kağan Urul, Cunda Arka Plaj'da rüzgarın sörf sporuna çok uygun olduğunu söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e sörf sporuna verdiği değer nedeniyle teşekkür eden Urul, "Cunda WindsurfYelken Kulübü'nün 25 sporcusuyla bizim sporcularımız bir arada antrenman yapıyor. 2022 Techno-293 rüzgar sörfü sınıfındaki milli takımımıza sporcu hazırlıyoruz. Bu senenin milli takım kadrosu seçildi. Şu an bir sporcum Kerim Ciritoğlu, Techno-293 sınıfında, Dünya Şampiyonası'nda yarışıyor. Diğer sporcumuz Onur Cavit Biriz 2022 Tokyo Olimpiyatları'ndan geçen hafta geldi. O da önümüzdeki hafta İsviçre'de başka bir rüzgar sörfü sınıfında milli takımımızı temsil edecek" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin sunduğu olanaklar nedeniyle Başkan Mesut Ergin'e teşekkür eden Urul, hafta sonunda 12 kişilik yeni bir grupla yine kamp yapmaya geleceklerini söyledi. Ayvalık'ı seçme nedenlerinden birinin sörf sporuna uygun deniz ve diğerinin de rüzgar olduğunu dile getiren Kağan Urul, "İstanbul'la Ayvalık arasındaki mesafe otoyol ve köprüler nedeniyle çok kısaldı bu da bize bir avantaj sağlıyor. Kış döneminde de bizim suya çıkmamız, doğa ve coğrafi koşulların uygun olduğu Ayvalık'a her hafta sonu ya da ayda bir hafta sonu gelip burada kamp yapacağız. Başarılı sporcuların yolu Ayvalık'tan geçecek" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle Cunda WindsurfOkulu'nun kuruluşunu geçtiğimiz yıl gerçekleştiren ve çok sayıda sporcu yetiştiren Antrenör Buğra Kandiş, Galatasaray Yelken Spor Kulübü'nün sporcularını ağırlamaktan, onları Kağan Urul ile birlikte milli takıma hazırlamaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Antrenör Kandiş, "Surf Techno-293 dalında bir kamp gerçekleştirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda daha bir senelik kulüp olmamıza rağmen Ayvalık'ta güzel bir oluşumu görmek bize gurur veriyor. Bunların en başında Ayvalık Belediyesi'ne Mesut Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Galatasaray'dan bizi kırmayıp gelen çocukluk arkadaşım Kağan Urul'un bu yönde bize desteği de oldu. Kulübünde bulunan milli sporcuların bizim çocuklarımıza örnek olması, belki önümüzdeki sezonda, Ayvalık'ta 'evet biz de artık varız bu ligde' dememiz gerekiyor. Bu yüzden çalışmalarımız aralıksız devam ediyor yoğun bir tempoda çalışıyoruz inşallah hedeflenen başarı en yakında gelecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Galatasaray'lı sörfçüler seçmelere Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor - Haberler
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