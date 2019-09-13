Galatasaray, Levent Şahin'e emanet

Galatasaray'da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

13.09.2019 22:40
Galatasaray, Levent Şahin'e emanet

Galatasaray'da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.


Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik heyetin cezalarından dolayı kulübede Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da cezasından dolayı takımın yanında yer alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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