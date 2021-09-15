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Galatasaray-Lazio maçına doğru

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray-Lazio maçına doğru

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacakları maça iyi hazırlandıklarını ve galibiyet için oynayacaklarını söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacakları maça iyi hazırlandıklarını ve galibiyet için oynayacaklarını söyledi.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yarın Türk Telekom Stadı'nda Lazio ile yapacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, "Yarınki maç için heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde olacağım. Takım olarak iyi konsantre olduk, iyi hazırlandık. İnşallah taraftarımızın önünde güzel bir performans sergileyerek galip geleceğiz. Zor bir rakip ama Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça öz güvenli bir şekilde çıkacağız." dedi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu, transferiyle ilgili sorular üzerine, "Geçen sene kiralık olarak geldiğimde güzel bir sezon geçirdim. Takımı ve Galatasaray Kulübünü çok sevdim. Bu sezon gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Bunu da ifade ettim. Burada olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur." diye konuştu.

Halil, Türk spor kamuoyunun kendisini Galatasaray'dan önce Ümit Milli Takım'dan bildiğini aktararak, "Galatasaray'da şans bulduğum için kendimi gösterebildim. Sonrasında A Milli Takım'a gitmek nasip oldu. Milli takım olarak pek değil ama bireysel olarak iyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Böyle şeyler oyuncuya öz güven getiriyor. İnşallah böyle devam edip iyi bir performans sergilerim." ifadelerini kullandı.

"Kim takıma daha faydalı olursa o oynamalı"

Sarı-kırmızılı futbolcu, hangi futbolcu daha faydalıysa onun görev yapması gerektiğini dile getirdi.

Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed ile aralarındaki takım içi rekabetin sorulması üzerine 21 yaşındaki golcü futbolcu, "Her oyuncu kendisine güvenir. Ben de güveniyorum. Kim takıma daha faydalıysa, takıma daha çok yardım ediyorsa, o oynamalı. İnşallah süre bulan herkes iyi performans sergiler ve maçların kazanılmasına katkıda bulunur." şeklinde görüş belirtti.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını da vurgulayan Halil Dervişoğlu, "Bence bu iyi bir şey. Çoğu oyuncu çok istekli. Böyle bir grupta birleşim iyi sağlandığında güzel şeyler başarılabilir. Şimdi birbirimize bağlanıp iyi performans gösterebilmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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